Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov: "Tahıl Girişimi yine durduruldu"

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna limanlarından tahıl almayı planlayan gemilerin kayıtlarını gerekçesiz reddettiğini aktararak, "Tahıl Girişimi yine durduruldu" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması geçtiğimiz günlerde tekrar uzatılmasının ardından anlaşmanın uygulanması konusunda sorunlar devam ediyor. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tahıl Girişimi yine durduruldu" dedi.

İstanbul’daki Ortak Koordinasyon Merkezi’nde görevli Rus heyetinin Tahıl Girişimi’ne katılım için gelen gemilerin kayıtlarını gerekçesiz reddettiğini belirten Kubrakov, “1 Haziran’da denetim planının mümkün olmadığını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde herhangi bir açıklama yapmadan Chernomorsk Limanı’na gelen sadece 1 gemiyi denetim için kaydettiğini belirten Kubrakov, Ortak Koordinasyon Merkezi’nde görevli diğer tarafların Tahıl Girişimi’ne katılım için üç limanda 10 gemiyi onayladığını ifade etti.