Son Dakika
Uganda’nın Ankara Büyükelçisi Tiperu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda’nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu’yu kabul etti.
Politika 25.10.2022, 17:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda’nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu’yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Tiperu, Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Tiperu’nun, ailesini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.