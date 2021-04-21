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Üç yeni Bakan TBMM’de yemin ettiler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişikliğe gidildi. Bir bakanlık ikiye bölündü, 3 yeni bakan atandı. Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ise Derya Yanık getirildi.

Politika 21.04.2021, 15:17 21.04.2021, 15:51
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Üç yeni Bakan TBMM’de yemin ettiler

Üç bakan da TBMM'de yekin ederek yeni görevlerine resmen başlamış oldular, 

Gece saatlerinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Bu kapsamda; kabinedeki bakanlık sayısı 17'ye yükselirken, iki bakanlığa yeni atamalar da yapıldı.

Atama kararlarıyla, yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş getirildi.

KABİNEYE ATANAN 3 İSİM YEMİN ETTİ

Bugün ise TBMM Genel Kurulu'nda yemin töreni gerçekleşti.

Genel Kurul'da, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığı'nın bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi.

Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş, milletvekillerinin alkışları eşliğinde ayrı ayrı kürsüye gelerek ant içti.

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