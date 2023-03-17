Üç bakan sel bölgesinde inceleme yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, selin vurduğu Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Bakan Akar, ilk günden itibaren vatandaşın yaralarını sarmak için sahada olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa’da selin vurduğu merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Üç bakan Karakoyun Deresi çevresini gezerek, bilgi aldı. Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada ilk günden itibaren sahada olduklarını söyledi. Türkiye’nin daha önce de bu tür sınavlar verdiğini dile getiren Bakan Akar, ”Arkadaşlar son zamanlarda maalesef bir taraftan deprem, bir taraftan sel felaketiyle karşı karşıyayız. Fakat burada sevindirici olan şey devletimiz ilk andan itibaren milletimizle beraber omur omuza. Herkes elinden gelen gayreti göstermekte ve milletimizin yaralarını sarmak için gerçekten gece gündüz demeden mücadeleyi sürdürmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, bütün ilgili personelimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz bu konuda ayakta. Milletimizle beraber inşallah bu yaraları saracağız. Karamsarlık yok, kötümserlik yok. Bizim milletimiz buna benzer konularda daha önce imtihanını vermiş bir millet, sınavını vermiş bir millet. Bunların üstesinden geldik. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Bu konuda hep beraber çalışmamızı sürdürüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu yaraları saracağız. İlk andan itibaren bildiğiniz gibi 6 Şubat’ta deprem sırasında ve bu sel sırasında devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik seferber olmuştur. Sadece burada arazide olan sahadaki unsurlarımız değil, bütün imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşımızın yanındayız. Mehmetçik vatandaşımızın yanına koştu ve dolayısıyla buradaki mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah bu mücadeleden de devlet olarak, millet olarak, Silahlı Kuvvetler olarak alnımızın akıyla çıkacağız. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.