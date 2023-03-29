UAEA Başkanı Grossi’den Zaporijya Nükleer Santrali’ne ziyaret

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali’ni ziyaret etti. Santraldeki tehlikeli durumun düzelmediğini, yakınlardaki çatışmaların yoğunlaştığını belirten Grossi, Rusya ile Ukrayna arasında güvenlik anlaşması imzalanması konusunda çalıştığını vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’nın Enerhodar şehrinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne ziyaret gerçekleştirdi. Santraldeki durumu gözden geçirmek üzere Rusya’nın kontrolündeki tesise gelen Grossi’ye Rus ordusu eşlik etti. Grossi santralde Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom yetkilileriyle birlikte incelemelerde bulundu. Santrali korumak ve muhtemel bir nükleer felaketi önlemek için Rusya ile Ukrayna arasında güvenlik anlaşması imzalanmasına aracılık etmek istediğini belirten Grossi, "Hiçbir şekilde vazgeçmiyorum. Aksine çabalarımızı arttırmamız, devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Santraldeki tehlikeli durumun düzelmediğini, santralin yakınlarındaki çatışmaların yoğunlaştığını vurgulayan Grossi, "Tüm tarafların onaylayacağı gerçekçi önlemler hazırlamaya ve teklif etmeye çalışıyorum. Felaketten kaçınmalıyız. Ben iyimserim ve bunun mümkün olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Grossi, santrali ilk kez geçtiğimiz Eylül ayında ziyaret etmişti. Zaporijya Nükleer Santrali, Rusya’nın işgalinden önce Ukrayna’nın ulusal elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyordu.