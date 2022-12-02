UAEA Başkanı Grossi: "Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulması için müzakereler devam ediyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulması için UAEA arabuluculuğunda Kiev ve Moskova arasında müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Rusya’nın kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’ne ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Grossi, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin kurum aracılığıyla sürdüğünü söyleyerek, "Görevim mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak. Bu yılın sonuna kadar uzlaşılmasını umuyorum" dedi.

UAEA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Grossi, hem Ukrayna hem de Rusya arasında Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulması üzerine anlaşmaya varılması ve derhal uygulanmaya koyulması için üst düzey müzakereler yürütmeye devam ediyor" denildi.