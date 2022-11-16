TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: “TVHB Merkez Konseyinde görev almak üzere adayız”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Oda başkanlarımız ve meslektaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve istişareler sonucu, kıymetli teşvik ve destekleri ile arkadaşlarımla birlikte TVHB Merkez Konseyinde görev almak üzere adayız” dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 26-27 kasım tarihinde yapılacak olan 50’nci TVHB Büyük Kongresi dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

TVHB’nin 49. Büyük Kongresinde delegasyon destekleri ile Merkez Konseyi Yönetimine geldiklerini hatırlatan Eroğlu, “Göreve geldiğimizden bu yana en büyük en büyük arzumuz ve hedefimiz; eğitimden saha uygulamalarına, Bakanlık teşkilatı yapılanmasından, istihdam ve yasal haklara kadar sorunları çözüme kavuşturulmuş, uygulamalarında çağdaş normları yakalamış, standartları yüksek bir veteriner hekimliğin ülkemize ve meslektaşlarımıza kazandırılması olmuştur” diye konuştu.

“TVHB Merkez Konseyinde görev almak üzere adayız”

Eroğlu, TVHB‘nin 50. Olağan Büyük Kongresi, meslek örgütlerinde yeni ufuklar açacağına ve güç katacağına inandığını belirterek, “İzah etmeye çalıştığım ilkelerimiz, ortak hedeflerimiz, inançlarımız, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, Oda Başkanlarımız ve meslektaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve istişareler sonucu, kıymetli teşvik ve destekleri ile arkadaşlarımla birlikte TVHB Merkez Konseyinde görev almak üzere adayız. Tüm bu deneyim ve birikimler çerçevesinde yeni dönem ilkelerimiz ve izlenecek yollar belirlenmiş olup 49. Dönem; başta mesleki haklar, kamuda istihdam, eğitim-öğretim, serbest veteriner hekimlik hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar olmak üzere mesleğimizle ilgili bugüne kadar atılan adımlar ve oluşturulan farkındalıklar ile daha fazla sonuç alınan bir dönem olacaktır” dedi.