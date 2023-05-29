Tuzla’da seçim zaferi coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen vatandaşlar 81 ilde olduğu gibi Tuzla’da da büyük sevinç yaşadılar. AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı önünde gelen binlerce vatandaş, halaylarla, sloganlarla ve meşalelerle seçim zaferini kutladılar.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından, Tuzla’da Cumhur İttifakı’nı destekleyen vatandaşları sokağa döktü. Tuzla’da kutlamaların merkezi olan AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı’nın önünde binlerce vatandaşlar, halaylarla, sloganlarla ve meşalelerle seçim zaferini kutladılar. Zafer kutlamalarına AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Teşkilatının mensupları, Cumhur İttifakı’nın Tuzla İlçe Başkanları da katıldı. Kutlamalar gece boyunca devam etti.

“Dost doğru adam Allah’ın izniyle kazandı”

Adeta bir mitinge dönüşen kutlamalarda vatandaşlara seslenen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Dost doğru adam Allah’ın izniyle kazandı. Ama sadece o kazanmadı, Türkiye’nin yeni yüzyılını sadece adam kazanmadı, 85 milyon kazandı. Öyle bir kazanacağız dedik ki, kaybedeni olmadı bu seçimin. Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimin bir kazananı Recep Tayyip Erdoğan ve 85 milyon hep beraber kazandı. Ben gece gündüz çalışan vekillerimize, teşkilatımızın çok kıymetli elemanlarına, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza tüm mahallerimize ve sandık başlarında görev yapan arkadaşlarımıza, gece gündüz dualar okuyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.

“Herkesi kucaklayacağız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Bugün bu kutlamadan sonra, bu zaferle beraber önce 300 bin Tuzlalıyı kucaklayacağız. Oy veren vermeyen kim olursa olsun herkesi kucaklayacağız. Herkesle birlikte olacağız. Biz birlikte Türkiye’yiz, biz birlikte bir aileyiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini, geçmişten gelen bütün birikimlerimiz ile geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Kim ne kadar ayırırsa ayırsın, kim ne kadar farklılaştırırsa farklılaştırsın, biz biliyoruz ki 85 milyon kardeşiz. Tuzla’da da 300 bin hep birlikte kardeşiz. Yine Tuzla’yı da, İstanbul’u da, Türkiye’yi de birlikte inşa edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bunu başaracağız” dedi.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan net bir üstünlükle seçilmiştir”

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, “Bugün 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan net bir üstünlükle seçilmiştir. İlçe yönetimimiz, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, mahalle yönetimlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, sandık başkanlarımız, müşahitlerimiz, önceki dönem teşkilat mensuplarımız verdiğiniz emekler, gösterdiğin gayret ve özveriden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca kıymetli Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.