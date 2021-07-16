Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “15 Temmuz’da 251 defa öldük, 2 bin 193 defa yaralandık”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tuzla’da özel bir programla anıldı. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte tüm Tuzla tek yürek oldu. Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “O gün biz 251 defa öldük ve 2 bin 193 defa hep birlikte yaralandık. Biz sandıkta yarışırız. Biz demokrasinin sınırları içerisinde kendimiz birbirimiz ile yarışırız. Ama o gün anti demokratik yöntemler ve metotlar ile silahla milletin iradesine kastedenlere asla müsaade etmeyeceğiz diyen milli beraberliği gördük” dedi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde Tuzla tek yürek oldu. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Amfi Alanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, özel bir program ile anıldı. Programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hatim Duası, Mehteran konseri ve sinevizyon gösterisi yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişi alkışlar eşliğinde izlendi. Ayrıca, sanatçı Yusuf Güney kahramanlık türküleri ile geceye renk kattı. Programın sonunda ise sela okunarak dev Türk Bayrağı açıldı. Programa katılan ve Tuzla’daki darbecilere meydan okuyarak gazi olanlara plaket taktim edildi.

“O gün yaşananları gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle burada bulunuyoruz. Özellikle bugünün anlam ve önemi açısından her şey söylendi. Ama şunu çok net olarak söylemek istiyorum. Bugünün öneminin özellikle gençlerimize ve gelecek nesiller anlatmalıyız. Mutlaka unutturmadan bunu yaşatmamız gerekiyor. Çünkü o gün ne olmuş ve önemi neydi anlatmamız gerekiyor. Demokrasi tarihinde ve dünya demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destansı hadisenin kıymetini halkımız o kadar iyi biliyor ve gelecek nesillere de bunu aktarmamız gerekiyor. Bir anda köprünün tıkandığını gördük. Bir anda ne olduğunu şaşırdığımız günde ülkemizin semalarında başkentimiz dahil olmak üzere uçaklar alçaktan uçuyor ve yüksek hıza çıkıp sonik patlama ile korku ve dehşet salıyorlar. İstanbul dahil Ankara’da özellikle meclisin bombalandığını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalandığını gördük. Ümmet için millet için canını vermeye razı olan Özel Hareket Birliği’nin yerinde vurularak katledildiğini gördüğümüz bir gündü” dedi

“Anti demokratik yollara kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz”

Başkan Yazıcı,” Maalesef biz o gün biz Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlendiğini gördük. Biz yine Tuzla’da oturan Başbakanımıza suikast düzenlenmeye gelindiğini maalesef gördük. Genelkurmay Başkanımıza, Milli İstihbarat Başkanımıza o gün suikastler düzenlendiğini gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önünde bizim Tuzla’daki gişelerde gibi, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyeti’nin önünde ve maalesef köprüde halkın üzerine ateşler açıldı. O gün biz 251 defa öldük ve 2 bin 193 defa hep birlikte yaralandık. Biz sandıkta yarışırız. Biz demokrasinin sınırları içerisinde kendimiz birbirimiz ile yarışırız. Ama o gün anti demokratik yöntemler ve metotlar ile silahla milletin iradesine kastedenlere asla müsaade etmeyeceğiz diyen milli beraberliği gördük” dedi.

“O hilal uğruna batan güneşlerden 5 tanesi de Tuzla’da”

Tuzla’da bulunan şehitleri ziyaret ettiklerini belirten Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Mehmet Akif Ersoy, ’Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor’ diyor ya işte o hilal uğruna batan güneşlerden 5 tanesi de Tuzla’da mevcuttur. Bugün o güneşleri ziyarete gittik. O şehitlerimize sevgilerimizi saygılarımızı ilettik" diye konuştu.