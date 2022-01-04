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Türkyılmaz’dan iddialara yalanlama

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediyenin temsil ve ağırlama giderleriyle ilgili iddilara yönelik açıklama yaptı. Bazı yayın organlarınca Mudanya Belediyesi’nin 2 yılda sadece temsil ve ağırlama gideri olarak 8 milyon 330 bin TL harcadığı iddia edilirken, Başkan Türkyılmaz, “Girdiği her Sayıştay denetiminde kamu zararı oluşmadığı, belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyulduğu yönünde rapor alan Mudanya Belediyesi’nin tertemiz bir belediyecilik anlayışı ile yönetildiği ispatlanmıştır. Asılsız ithamların karşısında gerçeklerle dimdik durmaya devam edeceğiz. Mudanyalı hemşehrilerim vergilerinin doğru yerlerde ve şeffaflıkla harcandığını biliyor. Bazıları memnun olmayabilir, bu kumaş leke tutmaz, tutmayacak” diye konuştu.

Politika 04.01.2022, 13:46
Türkyılmaz’dan iddialara yalanlama

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediyenin temsil ve ağırlama giderleriyle ilgili iddilara yönelik açıklama yaptı. Bazı yayın organlarınca Mudanya Belediyesi’nin 2 yılda sadece temsil ve ağırlama gideri olarak 8 milyon 330 bin TL harcadığı iddia edilirken, Başkan Türkyılmaz, “Girdiği her Sayıştay denetiminde kamu zararı oluşmadığı, belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyulduğu yönünde rapor alan Mudanya Belediyesi’nin tertemiz bir belediyecilik anlayışı ile yönetildiği ispatlanmıştır. Asılsız ithamların karşısında gerçeklerle dimdik durmaya devam edeceğiz. Mudanyalı hemşehrilerim vergilerinin doğru yerlerde ve şeffaflıkla harcandığını biliyor. Bazıları memnun olmayabilir, bu kumaş leke tutmaz, tutmayacak” diye konuştu.

Hayâlî olarak hesaplanan, art niyetli ve hiçbir somut delile dayanmayan iddiaların yanıltıcı olduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, “Tüm bu temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon gideri olarak belirtilen harcama kalemlerinin yalnızca yemek gideri olarak verilmesi gerçeğe aykırıdır. İlçenin tanıtımına yönelik kitap, broşür, ilan, billboard, banner, pankart giderleri, etkinliklerde dağıtılmak üzere Atatürk posterleri, logolu bayrak, Atatürk baskılı bayrak, tişört, plaket, madalya ve kupa dağıtımı, MEB okullarının projelerine kitapçık, poster, takvim yaptırılması, resmi ve dini bayramlar ile anma günleri etkinlikleri, kültür ve sanatsal faaliyetlerin, spor etkinliklerinin hazırlık giderleri bulunmaktadır. Yine, ilçemizdeki kamu kurumlarının, Mudanya Kaymakamlığı da dahil tören ve organizasyonlarına yönelik baskılı işleri, belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Haberde yapıldığı iddia olunan harcamalar, Mudanya Belediyesi hesaplarında mevcut belgelerle ispatlanabilecek ve Mudanya Belediye Meclisine sunulacak kesin hesap raporundan da anlaşılacaktır” dedi.

Temsil ve ağırlama 690 bin 169 TL

Başkan Türkyılmaz, “5393 sayılı Belediye Kanununun 60’ıncı maddesinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye gideri olarak tanımlanmış, 15’inci maddesinde ‘temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak yetkisi’ belediye başkanına verilmiştir. Temsil ve ağırlama giderleri tek tek belirlenmiş, belediyemizce bu kapsamda harcama yapılmıştır. 2020- 2021 yılında tasarruf tedbirleri genelgesi uyarınca gerekli izinler alınarak; söz konusu haberde yansıtıldığının aksine mevzuat hükümlerine uygun temsil giderleri 2020 yılında 832 bin 739 TL, 2021 yılında ise 690 bin 169 TL’dir. Bu giderleri Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümü kutlamaları ve Mudanya Deniz Çalıştayı gibi uluslararası organizasyonların yanı sıra ‘Mudanya Kaymakamlığı Kutlama Komitesi’ kararı gereğince temsil, ağırlama ve tören giderleri ile geleneksel hale getirdiğimiz Mudanya Kitap Fuarı, Lezzet Şenliği, Kara İncir Şenliği, Çağrışan Bağbozumu Şenliği, Tirilye Zeytin Şenliği, Tarihi Kentler Birliği fuar ve toplantısı, Tarımsal Kalkınma Zirvesi Fuarı, Söğütpınar Tiyatro Kampı gibi etkinliklerde sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında yazar, akademisyen, sanatçı konuklarımızla basın mensuplarını Mudanya ilçesinin tanıtılması adına ağırlamış bulunmaktayız. Tüm bunlarla birlikte ağırlama giderlerine cenaze merasimlerine örf ve adetlerimiz kapsamında taşıma ve ikram hizmetleri, spor kulüpleri ve sivil toplum örgütlerinin organizasyon destek talepleri de dahildir. Mevzuat hükümlerinde belirtildiği üzere tanıtma, tören, fuar ve organizasyon gideri olarak 2020 yılında 1 milyon 559 bin 943 lira, 2021 yılında ise 2 milyon 125 bin 782 lira harcama yapılmıştır. Yapılan her harcama, belediye çalışanlarımızın alın teriyle, sevgiyle Mudanya’mız içindir. Göreve geldiğimiz günden bu yana haramiye, hırsıza, rant çevrelerine tek bir kuruş yedirmedik, halkımızla paylaştık ve adil bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. İlgili yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

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