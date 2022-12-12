Türkyılmaz: “Çocuk evliliklerinin dinde yer olmadığına ilişkin fetvalar yaygınlaştırılmalıdır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “Çocuk istismarı ve pedofoli ülkemizde olduğu kadar özellikle Avrupa’da gün geçtikçe yaygınlaşan, tüm insanlığı ilgilendiren büyük bir sorun. Diyanet İşleri Başkanlığının 2012 tarihinde 44 sayılı fetvasıyla çocuk evliliklerinin dinde yer olmadığına ilişkin fetvalar yaygınlaştırılmalıdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının 1’nci oturumu, Saraçhane’deki İBB Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İstanbul’da 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “Ortaya atılan dini, siyasi cemaat mensubiyeti gibi etiketlerle ilişkilendirilemeyecek kadar gayri insani, gayri ahlakidir. Reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiyi düşünen bir kişi, kisvesi ne olursa olsun pedofilidir” ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında CHP’lilerin müdahalede bulunduğu Türkyılmaz, “Bizlere yetmiyormuş gibi bu olayın üzerinden bu olayı unutturan ve hatta silikleştiren sert bir siyaset, kutuplaşma maalesef yürütüyoruz. Bu hesaplaşmanın iki tarafı var. Birinci cephede kötümser toptancılar, diğer cephede ise iyimser toptancılar. Kötümser toptancılar diyor ki işte yaşanan olaylar göstermektedir ki dini kimlik taşıyan, din kisvesi altında tüm topluluklar, dernekler, vakıflar kötüdür. Tüm binaları mühürlenmeli, hatta dozerle yıkılmalıdır. Devri iktidarımızda seçimlerden hemen 6 ay sonra tüm dernekler, vakıflar kapatılacaktır. Değerli arkadaşımız az önce soru önergesinde ifade etti. İyimser toptancılar diyor ki ’biz bu insanları tanırız biliriz. Bu insanlar Allah, peygamber sevgisi taşıyan insanlardır.’ Kötümser toptancılar diyor ki ’Bunlar cahiller topluluğudur. Eğitimle iflah olmazlar, hatta tepelerine inmek gerekir.’ İyimser toptancılar diyor ki ’Biz bu insanları, bu kurumları asla size yedirmeyiz. 28 Şubat’ta yaptıklarınızı biliyoruz. Önce siz sayısız istismar vakasıyla anılan partinize bir göz atın ve partinizi kapatın’” şeklinde konuştu.

"Reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiyi düşünen bir kişi kisvesi ne olursa olsun pedofilidir"

"Reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiyi düşünen bir kişi kisvesi ne olursa olsun pedofilidir" diyen Türkyılmaz, “Ortaya atılan dini, siyasi, cemaat mensubiyeti gibi etiketlerle ilişkilendirilemeyecek kadar gayri insani, gayri ahlakidir. Reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiyi düşünen bir kişi kisvesi ne olursa olsun pedofilidir. Bu davranışını hangi gerekçeyle meşrulaştırmaya çalışırsa çalışsın gayri meşru ve gayri bir insani eylemin failidir. Çocuk istismarı ve pedofoli ülkemizde olduğu kadar özellikle Avrupa’da gün geçtikçe yaygınlaşan, aslında tüm insanlığı ilgilendiren büyük bir sorun. Diyanet İşleri Başkanlığının 2012 tarihinde 44 sayılı fetvasıyla çocuk evliliklerinin dinde yer olmadığına ilişkin fetvalar yaygınlaştırılmalıdır” dedi.