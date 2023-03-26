Türkmenistan’da halk milletvekilliği seçimleri için sandık başında

Türkmenistan’da parlamento ve yerel meclis seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Türkmenistan’da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı. Ülkede kayıtlı 3 milyon 496 bin 304 seçmen, 2 bin 644 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işleminin 19.00’da sona ereceği bildirilirken, seçimlerde 2 bin 855 yerel ve yaklaşık 80 uluslararası kuruluşun temsilcileri gözlemci olarak bulunuyor. Seçimlerde Türkmenistan Demokrat Partisi, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ve Türkmenistan Tarım Partisi olmak üzere üç siyasi partinin ve sivil inisiyatif gruplarının adayları yer alıyor. Milletvekilliği seçimleri için üç siyasi partiden toplam 175 aday ve sivil inisiyatif gruplarından 83 bağımsız aday olmak üzere toplamda 258 aday, meclisteki 125 koltuk için yarışıyor.

Ülkenin kanunlarına göre oyların yarısından fazlasını alan parti seçimi kazanıyor.