Türkmen gazına Avrupa yolu açılıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye - Azerbaycan - Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesihttps://t.co/TOKbbafhVs — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 14, 2022

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İKİLİ TEMASLAR

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Avaza'da Üçlü Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan, Türkmenistan'da: Türkiye enerji merkezi olma yolunda...

Asgari ücrette tüm veriler o rakamı işaret etti

Gabar'da köylülerin petrol sevinci: Oralara gidemezdik şimdi petrol fışkırıyor

Yunanistan 2023'e kilitlendi! "Muhtemelen ilk kez göreceğiz" Yerli silahlar mercek altında...

Brezilya'nın Jesus kararını resmen açıkladılar!

Öte yandan Erdoğan, Azerbaycanlı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi.

TÜRKMEN GAZI İÇİN 3'LÜ ZİRVE

Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4'üncü sırada.

Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.

"TEMENNİM ODUR Kİ TÜRKMEN GAZINI ÜLKEMİZE HAZAR ÜZERİNDEN GETİRELİM"

Başkan Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi üçlü zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim." ifadelerini kullanmıştı.

Avaza Zirvesi'nin zaten ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yönelik olduğunu dile getiren Erdoğan, "Onun için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabii bir diğer tarafta da İlham Bey'in olması da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız, temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim." ifaelerini kullanmıştı.