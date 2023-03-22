Türkmen Alevilerinin AK Parti milletvekili adayı Emrah Uslu oldu

Ankara’da Anadolu Alevi Türkmen inanç önderleriyle bir araya gelen Emrah Uslu, Ankara’dan milletvekili olmak için aday adayı olduğunu açıkladı. 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Ankara’dan milletvekili aday adaylığını açıklayan Uslu, “Önümüzdeki beş yıl içinde AK Parti iktidar olup, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı idealimize hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Hüseyin Gazi Türbesi’nde Anadolu Alevi Türkmen inanç önderleriyle bir araya gelerek aday adaylığını açıklayan Emrah Uslu, kökeni olan inançsal ve tarihsel gerçeklerden yola çıkarak, 2005 yılında temsil ettiği manevi kimlikle AK Parti saflarına katıldığını ifade etti. AK Parti bünyesinde birçok konumda vatandaşlara hizmet etmeye çalıştığını belirten Uslu, ”Son olarak AK Parti Çankaya Belediye Meclis üyeliği görevini değerli büyüklerimizin takdiri ile üstlendim ve malumunuz oluşan seçim süreci bağlamında belediye meclis üyeliği görevimi sonlandırarak, Ankara ilimiz 1. Bölge’den milletvekili aday adaylığına başvurumu gerçekleştirdim” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı idealimize hep birlikte yürüyeceğiz”

Gelecek 5 yılın yine AK Parti iktidarıyla geçeceğine inandığını belirten Uslu, ”İnanıyorum ki 20 yılı aşan AK Parti iktidarında güzel ülkemiz güzelliklerle buluştu ve büyük hizmetler yerine getirildi. İnancım şu ki önümüzdeki beş yıl yine AK Parti iktidar olup, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı idealimize hep birlikte yürüyeceğiz. Böylece ülkemiz sayısız hizmeti, yatırımı, gelişimi yaşamaya devam edecektir” diye konuştu.