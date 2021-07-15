Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği konutunda düzenlenen tören ile 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği konutunda 15 Temmuz şehitleri düzenlenen tören ile anıldı. Törene, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve Büyükelçiliğe bağlı müsteşarlar ve müşavirler ile İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve UİD Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya katıldı.

Yunt yaptığı konuşmada, "Değerli arkadaşlar bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerini anma töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ hain terör örgütü ordumuz içine sızdırılmış mensuplarıyla silahlı kuvvetlerinin emir komuta dışına çıkararak darbe yapmak istemişlerdir. Bu söz konusu girişimde 251 vatandaşımız şehit düşmüş ve 2 binde fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim" dedi.