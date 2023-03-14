Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu’nda seçim hazırlıkları başladı

Türkiye’de 14 Mayıs 2023’te gerçekleşecek genel seçim öncesinde Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu’nda hazırlıklar başladı.

Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu’nda, Türkiye’de 14 Mayıs 2023’te gerçekleşecek genel seçimler için hazırlıklara başlandı. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada, seçim öncesinde Kosova’da yaşayan Türk vatandaşlarına adres beyanında bulunmaları için kayıt işlemlerinin başladığı aktarıldı. Açıklamada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kaydolmalarına teminen, adres beyanında bulunmuş olmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kosova’da adres kaydınız bulunmuyorsa konsolosluk şubemize randevuya gerek olmadan bizzat gelerek yazılı beyanda bulunabilirsiniz. Ayrıca konsolosluk şubemiz, bu hafta sonu (18-19 Mart 2023) açık olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kosova’da Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında görev yapan Türk askerleri dahil kamu, kurum ve kuruluşlarda görevli çok sayıda Türk vatandaşı bulunuyor.