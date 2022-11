“Türkiye’nin küçük Amerika değil, büyük bir ülke olmasını hayal ediyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin, MHP’nin ülkücü fikirler çerçevesinde siyaset yapmayı namzet kabul ettiğini belirterek, “ Fikirlerimizin devlet nezdinde kabul görmesi, demokrasi ve hukuk kuralları içinde milletimizin desteği ile Türkiye’de iktidar olmaya gayret sarf ediyoruz. Biz Türkiye’nin küçük Amerika olmasını değil, Türkiye’nin büyük bir ülke olmasını hayal ediyoruz.

Amerika’da 8 saat kaybolarak FETÖ’cülerin verdiği suflelerle Türkiye’ye gelip ayar çekenlerin sonuna kadar karşısında olacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Mustafakemalpaşa Teşkilatı, Divan Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi.

Geniş katılımlı toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Ahmet Beygirci, Cumhur İttifakı’nın en güzel örneğinin Mustafakemalpaşa’da yaşandığını söylerken, MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin ise Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye’nin içeride ve dışarıda aksiyoner bir politika yürüttüğünü belirterek; “Cumhur İttifakı ‘ilkeler ve ölçüler’ manzumesidir” dedi.

Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya; MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin, MHP Bursa Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Bursa Başkan Yardımcıları Ahmet Doğu, Mehmet Yıldız ve Musa Yılmaz, MHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Filiz Dağhan Duzcu, MHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Beygirci, yöneticiler ve çok sayıda partili katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Başkanı Murat Hallaçoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güler Akgöz ve bir grup AK Partili heyetinde katılım gösterdiği MHP Divan Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Bazı medya gruplarının MHP’nin aleyhinde çalıştığını söyleyen MHP İlçe Başkanı Beygirci; “Ülkemizin temel taşı olan partimiz, 53 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süre içerisinde hiçbir PKK destekçisi, hiçbir terör destekçisi ve terör örgütüyle kol kola hareket edenler, ‘o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz’ kelimesini duyurmadılar. Biz, böyle bir hareketin mensubu olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin ise konuşmasında, pandemi sonrasında gidilmedik hiçbir yer kalmaması amacıyla hummalı bir çalışma yürüttüklerini söylerken, Mustafakemalpaşa’nın MHP’ye olan güveninin kendilerini etkilediğini belirtti.

MHP’nin ülkücü fikirler çerçevesinde siyaset yapmayı namzet kabul ettiğine dikkat çeken Tekin; “ Fikirlerimizin devlet nezdinde kabul görmesi, demokrasi ve hukuk kuralları içinde milletimizin desteği ile Türkiye’de iktidar olmaya gayret sarf ediyoruz. Biz Türkiye’nin küçük Amerika olmasını değil, Türkiye’nin büyük bir ülke olmasını hayal ediyoruz. Biz batıda dinsiz Türk, doğuda soysuz Müslüman aramıyoruz. Biz, Müslüman Türk’ün yeni bir medeniyet inşası çerçevesinde siyaset yapmasının anlamlı olduğuna inanarak bu yollardayız. Ekonomide, sosyal hayatta ve siyasette Türk kimliğinin daha ciddi yerlere gelmesi için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu biricik Türkiye Cumhuriyeti’ni kanımızın son damlasına kadar yaşatma azmi içerisindeyiz. Bunları yaparken de akılla, bilimle, ahlakla yol alma inancındayız. Kapalı devre tezgâhlarla, Amerika’da 8 saat kaybolarak FETÖ’cülerin verdiği suflelerle Türkiye’ye gelip ayar çekenlerin sonuna kadar karşısında olacağız. Türk milletine parmak sallayanlarla taban tabana zıt haldeyiz” diye konuştu.

Pandemi sonrası tüm dünyada ciddi ekonomik problemlerin yanı sıra göç dalgalarının ve terör olayların olduğuna işaret eden MDK Üyesi Muhammet Tekin; “Adını bile bilmediğimiz terör örgütleri var. Bunların hiçbiri kendi doğasında oluşmadı. Bunlar laboratuvarlarda oluşturulmuş yapay örgütlerdir. Bunların hedefi Türk devletidir. Yunanistan’ın, Rum Kesimi’nin, Ermenistan ve İran’ın yaptıklarına bir bakın. Bir de Türkiye’nin içine bakın. ABD, liberal kapitalist ekonominin şu an yaşayan en büyük mabedi. Almanya 6 trilyon dolarlık ekonomisiyle borcu ve ordusu olmayan ve terör olayları yaşamayan bir ülke. 71 yılın en büyük enflasyonunu şimdi yaşıyor bu ülke. Türk Devleti bunlara karşı gardını yıllar öncesinden partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek almıştır. 30 yıl önce Azerbaycan’a iki tane yardım helikopteri gönderemiyorduk, bugün Karabağ Türk Milleti’nin olmuştur. Doğu Akdeniz’de bizi Antalya ve Mersin limanlarına sıkıştırmaya çalışan büyük ideal peşindeki hayalperestlere her türlü cevabı her anlamda vermekteyiz. Hani "YPG ve PYD terör örgütü değildi, hani bize saldırmazdı?" Mustafa Kemal’in partisi bir çete tarafından esir alınmıştır. Bu parti artık ismi dışında Büyük Atatürk ile hiçbir alakası olmayan, HDP benzeri bir yapıya dönüşmüştür. Canan Kaftancıoğlu adında, ‘Mustafa Kemal derim, Atatürk demem’ diyen bir İl Başkanı var bunların. Terörist cenazelerine gidiyorlar, Türkiye’yi küçük düşürücü her faaliyetin altında bunlar var” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklenen Tekin; “Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sakarya’da olduğunu zannediyor. Hukuk yollarıyla bunların hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı’nı kurarken şuna inandık” diye konuşan Muhammet Tekin sözlerini şöyle tamamladı; “15 Temmuz’da Amerikancı kripto FETÖ’cülerle CIA destekli bir darbe girişimi oldu. O günü bir milat kabul ettik ve dedik ki ‘Artık hakikaten de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ 2 bin yıllık devlet geleneği olan milletimiz bunun üstesinden gelecek, kayıkçı kavgası yapmayacağız. Türk Milleti’ne hizmet edeceğiz. AK Parti ile onurlu bir iş birliğine gittik. Bu işbirliği ‘ilkeler ve ölçüler’ manzumesidir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi ‘önce ülkem ve devletim sonra partim’ mantığı MHP’de her zaman var olmuştur ve olmaya devam edecektir. Ülkemiz adına MHP’nin desteği ile önemli çalışmalar yürüten AK Parti’nin yanında yer almaya devam ederek Cumhur İttifakı’nın varlığını sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz.”

MHP Divan Toplantısı, partinin yeni üyelerine rozet takılmasıyla sona erdi.