Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Torunlar’dan Bakan Ersoy’a ziyaret

Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi olarak atanan Şakir Özkan Torunlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi olarak atanan Şakir Özkan Torunlar’a ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.