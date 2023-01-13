Türkiye’nin girişimleri ile İİT İcra Komitesi’nden yayımlanan bildiriye Afganistan’dan olumlu cevap

Taliban Yönetimi, Türkiye’nin girişimleri sonucunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından, Afganistan’daki duruma ilişkin düzenlemiş olduğu toplantıyı ve yayınlamış olduğu bildiriyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi, Afganistan’daki gelişmeleri ve insani durumu ele almak üzere 11 Ocak’ta Daimi Temsilciler düzeyinde toplanmıştı. Toplantı öncesi Bakan Çavuşoğlu kapsamlı bir görüşme trafiği gerçekleştirdi; Suudi Arabistan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Türkiye’nin bu girişimleri sonrasında İcra Komitesi önemli bir bildiri yayımladı.

Yayımlanan bildiri çerçevesinde İcra Komitesi, Afganistan’daki geçici hükümete, kadınların eğitim ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) istihdamlarıyla ilgili yasaklama kararını gözden geçirme çağrısı yaptı. İnsan hakları ve kadın hakları konularında İİT üyelerinin mesajlarını Taliban’a iletmek üzere Afganistan’a ikinci kez ulema heyeti gönderme kararı aldı.

Afganistan Geçici Hükümet Sözcüsü, İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı sonuçlarına olumlu tepki vererek, kadınların eğitimiyle ilgili alınan önlemlerin geçici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Afganistan İslam Emirliği, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Afganistan’daki duruma ilişkin düzenlemiş olduğu toplantıyı ve yayınlamış olduğu bildiriyi memnuniyetle karşılamaktadır. Uluslararası toplum Afgan halkıyla işbirliğine devam etmeli ve Afganistan’ın iç işlerine müdahale etmemeli. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kadınların eğitimine olan ilgisinin farkındayız ancak, İslam Emirliği bu konuda geçici önlemler almıştır. Başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası teşkilatlar İslam Emirliği ile yakın bir anlayışa sahip olmaya ve Afgan halkıyla işbirliğini sürdürmeye davet etmektedir.”