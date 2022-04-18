Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “23 Nisan 1920 tarihi ilk Meclisimizin açıldığı gün olarak tarihimizde yerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edilen bir bayram olarak tescil ettirmiştir. Çocuklar her toplumun devamlılığının, geleceğinin yegane anahtarıdır” dedi.

‘Türkiye’nin Çocuklarından Türkiye Resimleri’ sergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü’nde açıldı. Sergi açılışına katılarak konuşma yapan Şentop, Pençe-Kilit Operasyonuna değinerek, “Türkiye terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Yeni konsept değişikliği ile beraber terör saldırılarını önleme, mukavemette bulunma yerine, teröristlerin mevzilendiği yerleri, hazırlık yaptığı mekanları önceden vurma ve imha etme yönündeki yeni konsept değişikliği ile çok daha başarılı neticeler alıyoruz. Türkiye terör örgütü ve teröristleri yok edene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarına, komuta kademesine ve Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak’tan kolaylıklar, başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı’nda orduya Meclis’in komuta ettiğini hatırlatan Şentop, “Üç yıl süren Kurtuluş Savaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yönetilmiştir. 23 Nisan 1920’nin ilk dönem milletvekilleri aynı zamanda savaş meydanlarında düşmana karşı bizzat çarpışmış, mücadele etmiştir. Bu sebeple bizim Meclisimiz dünyada başka bir örneği olmayan hem kurucu hem kurtarıcı Meclis özelliklerini taşır. 23 Nisan 1920 tarihi ilk meclisimizin açıldığı gün olarak tarihimizde yerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan edilen bir bayram olarak tescil ettirmiştir. Çocuklar her toplumun devamlılığının, geleceğinin yegane anahtarıdır. Büyüdüğünüz zaman bu meclisi ve büyük tarihe sahip bu vatanı ve devleti sizler yöneteceksiniz” diye konuştu.

Çocukların Türkiye’yi anlattığını belirten Şentop, Türkiye’nin Çocuklarından Türkiye Resimleri sergisine katılan çocukların gönüllerinin Türkiye’de olduğunu kaydetti.

Şentop daha sonra resimleri dereceye giren çocuklara hediyeler verdi.