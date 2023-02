Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Bağcı: "Azerbaycan Türkiye’ye bin 541 ton insani yardım gönderdi"

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan’ın Türkiye’ye gönderdiği yardımlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycan, Türkiye’ye bin 541 ton insani yardım gönderdi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye çok sayıda ülkeden yardım gitmeye devam ediyor. Depremin meydana geldiği ilk günden beri Türkiye’ye yardım eli uzatan Azerbaycan desteğini sürdürüyor. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, depremin 9’uncu gününde Azerbaycan’dan yapılan yardımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Depremin ilk dakikasından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin tüm kurumları ve imkanlarının seferber olduğunu belirten Büyükelçisi Bağcı, "Kardeş Azerbaycan, ülkemizin uluslararası yardım çağrısını beklemeden sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatlarıyla harekete geçmiştir. Deprem sabahı Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov beni arayarak deprem bölgesine gönderilmek üzere arama kurtarma ekiplerinin hazır hale getirildiğini ve kısa bir süre sonra havalimanına hareket ederek deprem bölgesine intikal edeceklerini bildirmiştir. Deprem saatinden 6 saat geçmeden Azerbaycan’dan ilk yardım uçağı havalanmış ve aynı gün içerisinde toplam 3 uçakta 400’den fazla personel ikinci günle birlikte sayın Cumhurbaşkanının konuşmalarında da ifade ettiği gibi 750’ye yakın arama kurtarma personeli ve arama kurtarma köpekleri tam teçhizatlı bir şekilde deprem bölgelerimize intikal etmiştir" dedi

"Gönüllü faaliyet içerisine girildi"

Azerbaycan’ın her bölgesinde yüreklerin Türkiye ile attığını söyleyen Bağcı, "İnsanlar, kardeşlerimiz elinde ne varsa, kimin neye gücü yetiyorsa onları Bakü’ye ve yardım toplama merkezlerine taşımaya başlamıştır. Hatırlayın ilk dakikaları daha Babek’teki metro istasyonunun girişindeki bir mobilyacı kardeşimizin orada başlanılan yardım toplama faaliyeti, daha sonra Haydar Aliyev İdman Sarayı’na sığmayacak şekilde bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu süreçte. Gönüllü bir şekilde harekete geçen Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu ile Kardeş Yardımı Platformu altında bir araya gelen tüm kardeşlerimize, Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten gönüllü bir faaliyet içerisine girmişlerdir" diye konuştu.

"Tek millet olduğumuzu, tek yürek olduğumuzu bir kez daha müşahede ettik"

Depremin ikinci gününde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in taziyelerini sunmak üzere Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret ettiğini hatırlatan Bağcı, "Taziye defterini imzalamıştır ve Azerbaycan adına başsağlığı dileklerini iletmiştir. Aynı şekilde Azerbaycan’daki yardım faaliyetleriyle ilgili talimatları ve kiminle koordine içerisinde çalışacağımızı bilgisini bize vermiştir. Bugüne kadar bu süreç içerisinde katkı veren, emek sarf eden, gece gündüz çalışan her bir kardeşimize teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten tek millet olduğumuzu, tek yürek olduğumuzu bir kez daha müşahede ettik, yaşadık. İsmini bildiğimiz, bilmediğimiz her bir kardeşime tekrar ediyorum doğu, batı, kuzey, güney her bir noktada, her bir ilçede, her bir köyde bulunan her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. Hali hazırda sipariş verilenler hariç toplam 5 bin 624 çadır sevk edilmiştir ki bunların bir kısmı 30 kişilik çadırlardır. Aynı şekilde bugüne kadar 25 bine yakın battaniye sevk edilmiştir. Yine 401 ton tıbbi malzeme, bin 297 adet jeneratör gönderilmiştir. Bazıları çok büyük jeneratörler, iki tonluk jeneratörlerdir. Dün bir kargo uçağıyla büyük jeneratörleri de sevk ettik. Türkiye’ye 6 bin 240 adet ısıtıcı sevk edilmiştir. Toplam 737 ton gıda malzemesi sevk edilmiştir. Toplamda tırlarla ve uçaklarla sevk edilen ürünlerin, gıda dahil ürünlerin toplamı bin 541 tondur. Bu desteği sunan Azerbaycanlı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

"Türkiye bütün gücüyle bu acıları azaltacak"

Yardım toplama merkezlerine giysi gönderilmemesini de rica eden Bağcı, "Çünkü çok fazla giyim yardımı yapılmıştır ve bunlar Türkiye’deki lojistik merkezlerinde ve depolarda dağıtılmaktadır. Dağıtımlarının tamamlanmasını beklemek gerekir. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçte yardım etmek isteyenlerin daha çok kışlık çadır, jeneratör, ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu eğer mümkünse bu yönde yardımlarını kanalize etmelerini bekliyoruz, arzu ediyoruz. Geçen haftalarda AFAD ülkemizdeki deprem koordinasyonunu yürüten birimin banka hesaplarını bildirmiştik. Dün itibarıyla büyükelçiliğimiz adına da bir hesap açılmıştır. Azerbaycan’daki Ziraat Bankası’nda bir hesap açılmıştır. Yardımların, bağışların buraya yapılmasını da arzu ediyoruz. Herkes emin olsun ki her bir kuruş, her bir manat deprem bölgesinde ve depremzedeler için harcanacaktır. Hesaplarda biriken bütün miktar AFAD da aktarılacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bizlere bir daha böyle bir acı göstermesin. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki Türkiye bütün gücüyle bu acıları azaltacak ve yaraları sarabilecek güçtedir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldırmak ve tekrar insanlarımızın hizmetine sunmak üzere inşa faaliyetlerine de başlayacağız" açıklamasında bulundu.