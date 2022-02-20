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Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne Covid-19 aşısı desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac, 100 bin doz Turkovac aşısı göndereceğini açıkladı.

Politika 20.02.2022, 21:55
Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne Covid-19 aşısı desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac, 100 bin doz Turkovac aşısı göndereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tshisekedi, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, son 6 ayda Tshisekedi ile üçüncü kez bir araya geldiğini hatırlatarak, ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde ivmeyi arttıracağını aktardı. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi’nde kabul ettiğimiz bildiri eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve işbirliği imkanlarını ayrıntılı şekilde gözden geçirdik” dedi.

Erdoğan’dan Ituri’deki terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı

FETÖ ile mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkili işbirliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere FETÖ terör örgütü ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin yanında olmayı sürdürüyoruz. 1 Şubat‘ta Ituri’de düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum” dedi.

“Kalkınma çabaları Kongo Demokrasi Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin Kongo Demokrasi Cumhuriyeti’ni desteklemeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor. TİKA mesleki eğitimden sağlığa, idari ve sosyal altyapıya destekten okul yenilemesine kadar çeşitli projeler yürütüyor. Kalkınma çabaları Kongo Demokrasi Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyet arasındaki ticaret hacminde hedef 250 milyon dolar

İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerin güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi ilişkilerimizi yakaladığımız ivme ile uyumlu çalışma, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor Salgın öncesinde 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. Kongo Demokratik Cumhuriyet makamlarının desteğiyle iş adamlarımızı buradaki yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz” dedi.

Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne aşı desteği

Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşı hibesi yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Covid-19 aşısı hibesine dahil gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bu gece veya yarın 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında da 100 bin doz Turkovac aşısını yine gönderecekler” dedi.

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