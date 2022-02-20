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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.
Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 100 bin doz Covid-19 aşısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 100 bin doz Covid-19 aşısı getirdiğini açıkladı.
Politika 20.02.2022, 20:58 20.02.2022, 21:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 100 bin doz Covid-19 aşısı getirdiğini açıkladı.