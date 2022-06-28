Türkiye’den dörtlü zirve açıklaması: “PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği”

İspanya’nın başkenti Madrid’te gerçekleştirilen Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesinin ardından imzalanan momeranduma ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, “PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği” konusunda somut adım atıldığı kaydedildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından momerandum imzalandı. Üç ülkenin Dışişleri Bakanlarının imza koyduğu momeranduma ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından geldi. Açıklamada, “PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle dayanışma sergilenmesi, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü, terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi, terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması, PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması, Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi, Finlandiya ve İsveç’in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi, bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması” konularında somut kazanımlar elde edildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etmiştir. PKK/YPG/PYD ile birlikte FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunun uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Niinistö: "Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmasını destekleyecek"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in detaylı bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilerek, “Bu görüşme sonucunda dışişleri bakanlarımız, Türkiye’nin bu hafta Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmasını destekleyeceğini teyit eden üçlü bir momenrandum imzaladılar. NATO’ya katılımımızın somut adımları önümüzdeki iki gün içinde NATO Müttefikleri tarafından kararlaştırılacak” dedi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda verilecek kararın çok yakın olduğunu dikkat çeken Niinistö, “Ortak momerandum Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin birbirlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı tam desteklerini artırma taahhüdünün altını çizmektedir. NATO Müttefikleri olmamız bu taahhüdümüzü daha da güçlendirecektir” dedi.

“Finlandiya, NATO’nun terörle mücadele politikalarına tamamen bağlı kalacaktır”

Türkiye’nin geçtiğimiz haftalarda terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdiğine dikkat çeken Niinistö, “Finlandiya bu endişeleri ciddiye almıştır. Finlandiya, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, NATO’nun terörle mücadele politikalarına tamamen bağlı kalacaktır” dedi. “Terörle mücadele, silah ihracatı ve suçluların iadesi konusundaki işbirliğimizi geliştirirken, Finlandiya doğal olarak kendi ulusal mevzuatına göre çalışmaya devam ediyor” ifadeleri kullanan Niinistö, “Finlandiya’nın NATO üyeliği yolundaki bu aşamayı tamamlamaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi burada, Madrid’de gelecekteki müttefiklerimizle Finlandiya’nın NATO’daki rolü hakkında verimli konuşmalar yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.