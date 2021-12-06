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Türkiye´de terör gündemi alt sıralara düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu´da artık huzurla yaşandığını, Türkiye´de terör gündeminin tartışılmayacak noktalara geldiğini söyledi.

Politika 06.12.2021, 01:49
Türkiye´de terör gündemi alt sıralara düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu´da artık huzurla yaşandığını, Türkiye´de terör gündeminin tartışılmayacak noktalara geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Balıkesir İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Burada partililere seslenen Soylu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüm teşkilatlarına minnettar olduklarını söyledi.

Soylu, Cumhur ittifakının önemine değinerek karşılarında bir çıkar ittifakı olduğunun altını çizdi. Bakan Soylu açıklamasında, "Sayın Dr. Devlet Bahçeli bey ile Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu birlikteliğin, millet ittifakı ile kıyaslanması veya diğer adıyla zillet ittifakıyla kıyaslanması bile altını çizerek söylüyorum ki, bizi ziyadesi ile üzer. Karşımızda bir çıkar ittifakı var. Bu çıkar ittifakında herkesin iktidara uzanma hırsı bu ülkenin değerlerini, bu ülkenin medeniyet birikimini, bu ülkenin kazanımlarını bertaraf etmeye ve alt üst yetmeye yönelik bütün saldırılarla işbirliği içerisinde" dedi.

Soylu, Cumhur ittifakında yalan ve riyanın olmadığını belirterek, "Bizim ittifakımızda fitne yok, fesat yok. Ama karşı tarafta yalan var, riya var, fitne var, fesat var. Bizim ittifakımızda büyük ve güçlü Türkiye var. Bizim ittifakımızda geçmiş bütün değerlerimize bağlılık ve sadakat ve onların etrafımızdaki coğrafyaya, müslüman coğrafyaya, Türk coğrafyaya, Balkanlara, Orta Asya’ya, Orta Doğu’ya, zulüm gören bütün coğrafyaya onların hep birlikte yarınlara huzur içerisinde yürüme anlayışı var. Onların ittifakında tek bir şey var. O da şu; ilkesiz bir şekilde, değersiz bir şekilde kiminle beraber olacağının önemli olmadığı sadece sonucu odaklanmış ve efendilerinin emrine girmiş bir anlayış var. Ben davet edilince buraya gelmemin yegane sebebi buna inanmış kadroların önünde saygıyla eğilmektir" şeklinde konuştu.

Türkiye’de ne olup bittiğini herkesin gördüğünün altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu millet her şeyi bir aynada gördüğü gibi görmektedir. Bu ülkede ne olduğunu, bu ülkeye kimlerin saldırdığını, bu ülkeyi kimlerin geliştirmek istediğini ve bu ülkeye kimin çelme takma istediğini. Şunu ifade edeyim. Bir çok vesayet üzerinden bizi engellemeye çalıştılar. En önemli meselelerinden bir tanesi terördür. Ve bugün Doğu ve Güneydoğu huzurun, sükunun, yatırımın, kalkınmanın, eğitimin ve bereketin timsalidir. Onu kaosa itmek isteyenlerin elinden çekip alındı ve Türkiye’de terör gündemi alt sıralara çok tartışılmayacak noktalara geldi. Endişe ettikleri budur. Türkiye’nin dışında oluşturmaya çalıştıkları koridora bu ülke müsaade etmemiştir. Esad’la barışa oturmak isteyenler onların meclisinden çıkan ihanet sözlerine herhalde sevinmişlerdir. Hatay’ın alınmak istenmesi sözlerine herhalde sevinmişlerdir. Şunu bilmenizi isterim, burada onlarca ve yüzlerce örnek verebilirim. Bizim yolumuz doğrudur ve Cenab-ı Allah bize de, bizi izleyenlere de doğruları göstermektedir. Bizim yapacağımız bir tek şey vardır birbirimize sıkı sıkı sarılabilmek. Ve Cumhur ittifakın, Cumhuriyetin ikinci asrına imzasını atabilmeyi temin etmektir. Bizim yapacağımız odur" dedi.

Bakan Soylu’ya konuşması sonrası MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel tarafından Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim, Ülkü Ocakları İl Başkanı tarafından da kitap hediye edildi.

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