"Türkiye Yüzyılı vizyonu"nda Gaziantep buluşması yapıldı

“Türkiye Sohbetleri: Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu” Gaziantep buluşması, Cumhurbaşkanı başdanışmanları ve kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ayşenur Bahçekapılı, Ahmet Selim Köroğlu, Ayhan Ovan ve Mehmet Uçum ile Gazeteci-Yazar Mehmet Çek, “Türkiye Sohbetleri: Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu” programında Gaziantep’teki STK temsilcileriyle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşenur Bahçekapılı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim’de cumhuriyetin 100. yılında açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonundan ne anlıyoruz, neler sunuyoruz, neler vadediyoruz. Bugün bunları sunarak sizlerle tartışmaya açmak ve sizlerin de görüş ve önerilerini almak istiyoruz” dedi.

“Bu toplantıdan ülkemiz için çok yararlı fikirler ve sonuçlar çıkacağına inanıyorum”

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte birlikte iş yapma kültürünün egemen olduğunu ifade ederek, “Gaziantep birlikte iş yapma kültürü ve ortak akılın yüksek olduğu, her şeyin masada konuşulabildiği bir şehir. Ben inanıyorum ki bu toplantının sonucunda da hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok yararlı fikirler ve sonuçlar çıkar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışman Ahmet Selim Köroğlu da Türkiye Yüzyılı’nın öneminden bahsederek, “Türkiye Yüzyılı özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile taçlanan yeni hükumet sisteminin Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ikinci kurtuluş savaşımızın, istikbal ve istiklal mücadelemizin, bundan sonraki Cumhuriyetimizin 100 yılını da baz alarak Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşmak için buradayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ovan ise, “Türkiye Yüzyılı’nın bütün emarelerini hep beraber yaşıyoruz. Dünyada bir belirsizlik ve olağanüstü bir dönem yaşanırken Türkiye birçok alanda hep altyapısıyla hem üstyapısıyla hem de insan merkezli diplomasisiyle ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da, “Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik bir perspektiftir, bir vizyondur. Geleceğe uzanan son derece geniş çerçeveli bir bakış açısıdır” dedi.

Program, konuşmaların ardından STK temsilcilerinin soru ve sorunlarını dile getirmesi ile devam etti.