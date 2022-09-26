Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihy

Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.