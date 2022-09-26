Son Dakika
Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihy
Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
Politika 26.09.2022, 17:23
Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarına zırhlı araç konuşlandırılmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.