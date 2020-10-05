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Türkiye-Yunanistan arasında yapılması planlanan toplantı teknik nedenlerle ertelendi

Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahında yapılması planlanan koordinasyon toplantısı teknik nedenlerle ertelendi.

Politika 05.10.2020, 09:12
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Türkiye-Yunanistan arasında yapılması planlanan toplantı teknik nedenlerle ertelendi

Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının yarın NATO Karargahında yapılması planlanıyordu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantı teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi.

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