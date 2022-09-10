Türkiye, Yunan sahil güvenlik birimlerinin taciz ateşini protesto etti
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin, uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasının ardından Türkiye, Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti.
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin, uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasının ardından Türkiye, Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina’da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.
Bugün saat 13.27’de Bozcaada’nın 11 deniz mili güneybatısında, uluslararası sularda seyreden Komorlar bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine, 2 Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmıştı. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etmişti.
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