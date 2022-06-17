Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı

Türkiye ve KKTC tarafından düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı sona erdi. Tatbikat, 14 Haziran Salı günü, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun, GKK Boğaz Karargahı’nda basın bilgilendirme toplantısında konuşması ile başladı. Topaloğlu, tatbikatın 2002’den bu yana yapıldığını ve bu yıl 18’incisinin icra edildiğini kaydetti. Tatbikatın basın brifingine, askeri erkan ve Gönyeli ailesinin yanı sıra Türkiye ve KKTC’den çok sayıda basın mensubu katıldı. Brifingin ardından tatbikatın birinci aşaması olan kara safhasına geçildi. Kara safhasının icra edilmesi için 101 Evler’de tatbikat başladı. Burada gerçekleşen tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yerinde takip etti.

Tatbikatın kara safhasında farklı senaryolar icra edildi

Tatbikatın ilk safhasında, senaryo gereğince İzmir’den havalanan bir yolcu uçağının Girne’de dağlık bir alana düşmesi sonucunda yaralanan yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi. İlk bölüm olan bu kara safhasında, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait 3 helikopter, 1 adet arama kurtarma uçağı, 1 adet insansız hava aracı ve KKTC’ye ait 1 adet helikopter, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri görev aldı. Tatbikatın kara safhası, selamlama uçuşu ile son buldu. Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarının yanı sıra KKTC kurum ve kuruluşları da yoğun katılım gösterdi. Tatbikata bu yıl 9 ülkeden 10 askeri temsilci de "gözlemci" olarak iştirak etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yerinde takip etti

Tatbikatın ikinci safhası, Gazimağusa açıklarında ve Dipkarpaz’a 13 mil uzaklıkta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları dışında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde icra edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, tatbikatın deniz safhasını yerinde "TCSG Yaşam" korvetinden takip etti.

Deniz safhası nefes kesti

Tatbikatın deniz safhasında, senaryo gereğince içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile ticari geminin çarpışması sonucu gemiler tarafından yardım çağrısı yapılması üzerine olay yerine intikal eden arama kurtarma ekiplerinin, göçmenleri kurtarma faaliyetleri canlandırıldı. Tatbikat, senaryo gereği deniz üzerinde lastik bot içerisinde bulunan kazazedelerin arama kurtarma uçağı tarafından tespit edilmesi ile başladı. Daha sonra arama kurtarma helikopterlerinden ip ile denize inerek kazazedelere ulaşan personeller, sedyeler ile kazazedeleri kurtardı. Hemen akabinde kurtarılan kazazedeler TCSG Umut korvetine ulaştırılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Nefes kesen anların yaşandığı arama kurtarma tatbikatında ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı AKİP timi de yaklaşık 5 bin feetten paraşüt ile atlayarak bir kazazedeyi kurtardı. Tatbikatın ikinci aşaması olan deniz safhasında da birçok farklı senaryo icra edildi ve bu safha, selamlama geçişinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Tatbikata yoğun katılım

Deniz safhasına Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 adet korvet, 4 adet bot, 1 adet arama kurtarma uçağı ve 3 adet helikopter, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 1 adet helikopter ve 1 arama kurtarma timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1 fırkateyn ve 1 adet insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1 adet CN-235 arama kurtarma uçağı, 1 adet AS-532 arama kurtarma helikopteri ve 1 arama kurtarma timi görev aldı. KKTC tarafından ise 3 adet sahil güvenlik botu, 2 adet helikopter ve bir adet yangın söndürme gemisi ve çok sayıda personel katılım sağladı.