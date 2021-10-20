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-Türkiye ve İran arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı -İçişleri Bakanı Soylu: “Bugün bir kez daha terörle mücadele konusunda kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik”

İran ziyareti kapsamında Türkiye ve İran arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün bir kez daha terörle mücadele konusunda kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik” dedi.

Politika 20.10.2021, 20:18
-Türkiye ve İran arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı -İçişleri Bakanı Soylu: “Bugün bir kez daha terörle mücadele konusunda kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik”

İran ziyareti kapsamında Türkiye ve İran arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün bir kez daha terörle mücadele konusunda kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran’ın başkenti Tahran’da İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve İran arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Soylu İranlı mevkidaşı ile görüşmenin faydalı ve yapıcı geçtiğini belirterek, “Bugün bir kez daha terörle mücadele konusunda kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik” dedi.

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