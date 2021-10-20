Türkiye ve İran arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalanmasının ardından konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün bir kez daha terörle mücadele konusunda kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran’ın başkenti Tahran’da İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye ve İran arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Soylu, heyetler arası verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Birçok meselede bakanlıklarımız arasında olumlu ve birbirini destekleyici bir anlayış var” dedi. Görüşmede terör ile mücadelenin ele alındığını belirten Soylu, “PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleri ile mücadelede birlikte ortak bir irade sergiliyoruz. Birçok çalışma grubumuz var. Bu birçok çalışma grubumuz her iki ülkenin bu taleplerini ve dinamiklerini ortaya koymuştur. Bugün bir kez daha terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı ve mücadeledeki birliğimizi teyit ettik” ifadelerini kullandı.

“Kaçak göçle mücadele konusunu bir kez daha masaya yatırdık”

Soylu, Afgan mülteci konusunu İranlı mevkidaşı ile görüştüklerini belirterek, “Afganistan’da son dönemde meydana gelen olaylar sonrası kaçak göçün hareketlenmesine karşı yıllardan beri ortak olarak sürdürdüğümüz çalışmaları ve kaçak göçle mücadele konusunu bir kez daha masaya yatırdık. Bu konuda ortak bir çalışma grubunu da oluşturuyoruz. Daha önce irtibat noktası olarak değerlendirdiğimiz birçok çalışmayı bir üst kademeye taşıyoruz. Sınır güvenliği İran ve Türkiye arasındaki en temel konu başlıklarından biridir. Özellikle güvenlik duvarları, fiziki entegre ve teknolojik sistemler konusunda muhataplarımızın, İranlı dostlarımızın bize göstermiş oldukları kolaylaştırıcı tavır konusunda teşekkür ederim” dedi.

"Türkiye-İran sınırındaki illerde ortak çalışma grupları oluşturulacak"

Vahidi’nin önerisi ile sınır illerinde ortak çalışma gruplarının oluşturulacağını kaydeden Soylu, “Kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele için ortak gruplar oluşturuldu. Gerek Türkiye gerekse İran uyuşturucu ile en yüksek düzeyde mücadele etmektedirler. Bu konuda ortak bir irade ortaya koymaktadırlar. Yine silah kaçakçılığı konusunda 2019 yılında ortak çalışma grubundan aldığımız sonuçları daha da ilerletmek konusunda birlikte bir karar aldık” dedi.

“Müslüman coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları değerlendirdik”

Soylu, “Tekrar ifade etmek istiyorum. Burada bütün bu saydığımız maddelerin ve bakanlıklarımız arasındaki iş birliği esası daha farklı alanlarda genişletecek önemli bir anlaşmayı da imzaladık. Müslüman coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları değerlendirdik ve üzerimize düşen sorumlulukları tekrar hatırladık, hatırlattık” ifadelerini kullandı.

“İki bakanlık arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının daha seri bir şekilde gerçekleşmesini hedefliyor”

İran ile imzalanan güvenlik işbirliği mutabakat zaptının iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini geliştirmesini hedeflediklerini belirten Soylu, “Mutabakat sınır bölgeleri başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren her türlü terör ve yasa dışı eylemlerin önlenmesi ve bu doğrultuda yürütülen her türlü kolluk faaliyetlerinin karşılıklı olarak geliştirilmesini öngörüyor. Mutabakat ile birlikte hem operasyonel iş gücü kabiliyetinde istenilen sonuçların elde edilmesi hem de iki bakanlık arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının daha seri bir şekilde gerçekleşmesini hedefliyor” dedi.

“Türkiye ile daha fazla görüşeceğiz”

Vahidi ise yaptığı açıklamada, Türkiye ile ortak çalışma gruplarının kurulacağını ve Türkiye ile daha fazla görüşeceklerini ifade ederek, “Daha kapsamlı ve geniş konuları da ele aldık. Bölgede ABD ve Siyonist İsrail rejiminin yıkıcı rolü ve Afganistan’daki son gelişmeleri değerlendirdik. İki ülke ilişkilerini daha fazla artırma noktasında anlaştık” dedi.