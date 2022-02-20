Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma

Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya gelen Erdoğan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, Bin 83 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.