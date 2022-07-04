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Türkiye ve Avusturya’nın İçişleri ve Dışişleri Bakanları’ndan ortak basın açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Politika 04.07.2022, 15:28
Türkiye ve Avusturya’nın İçişleri ve Dışişleri Bakanları’ndan ortak basın açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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