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Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde toplandı
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde toplandı
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde toplandı.
Politika 05.03.2022, 19:55
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde toplandı.
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde toplandı.