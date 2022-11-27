Türkiye, Urumci’de çıkan yangın sonucunda yaşamı yitirenlere ilişkin Çin makamlarından izahat istedi

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de çıkan yangın sonucunda yaşamını yitirenlere ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.

Dışişleri Bakanlığından Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk bölgesi’ndeki yangın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Ayrıca Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede ise "Çin makamlarından yangının nedenleri hakkında izahat istenmiştir" denildi.