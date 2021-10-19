Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya’dan dörtlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.