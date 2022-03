"Türkiye; tarihinde hiç bir dönemde olmadığı ölçüde ciddi ihanetle karşı karşıya"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye’nin tarihinde hiç bir dönemde olmadığı ölçüde ciddi bir ihanetle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maruz kaldığımız bu tehdit ve tehlikelerin koçbaşlığını ne yazık ki, Atatürk’ün kurmuş olduğu ve bugün Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP ve beraberinde oluşturdukları gökkuşağı koalisyonu icra ediyor. CHP’nin artık Atatürk’ün mirası olmaktan çok farklı noktalara evrildiğini, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin hangi kirli ve karanlık ilişkiler içerisinde olduğunu, Türkiye’nin geleceğine dair hangi pazarlıkları yaptığını aziz milletimizle paylaşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Anadolu genelinde başlatılan “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de devam etti.

Ayvalık’ta İçişleri Bakanlığına ait Vilayetler Evi’nde gerçekleşen toplantıya MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünal, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda; MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Merkezi Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Ayvalık eski İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Sebe ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, çevre ilçelerin MHP’li yöneticileri ve kalabalık bir partili grup hazır bulundu.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve ilçe yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Sıray konuklarını selamladı.

“Üç hilalli mübarek bayrağımızı yine iktidar olarak 2023’te burçlara dikeceğiz”

Göreve geldikleri günden bu yana Ayvalık’ta MHP’nin başarısı için yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını anlatan Mehmet Sıray, “Biz 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Ayvalık’ta sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok büyük başarılara imza attık. Ayvalık tarihinde yaşamadığı kalabalığı genel başkanımız ilçemize geldiğinde gördü. Bunu Ayvalık’ta yaşayan herkes çok iyi biliyor. Aynı ruh ve bilinç içerisinde inşallah önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Allah’ın izniyle bu mübarek davaya en iyi şekilde el ele vererek hizmet edecek ve partimizi en iyi yerlere getirebilmenin mücadelesini vereceğiz. Bir tarafta; yüreği Allah, vatan ve bayrak sevdası olan ve bu sevdayla ülkesini her türlü kötülüklerden korumak için mücadele eden, iş yapan çalışan Cumhur İttifakı, diğer tarafa baktığınızda ise; irili ufaklı birçok partinin bir araya geldiği, iktidara namzet olarak kendini gören fakat içlerindeki bazı siyasetçiler, emperyalistler ve teröristlerle ülkemize zarar vermek, bölüp parçalamak isteyen, bir sürü fraksiyonlarla işbirliği yapan, değerli genel başkanımızın tanımıyla ‘Zillet İttifakı’ var. İşte 2023 yılında yapılacak seçimler bu bakımdan çok önemlidir. Çünkü dış güçler, emperyalistler, vatan hainleri ve terör örgütleri ülkemizi bölmek için her türlü projeyi ülkemiz için uyguladılar ve uygulamaya da devam ediyorlar. En tehlikeli olanı da şu anda yaşanılandır. Bu da nedir, içimizde var olup da siyaset yapan ama bugün bunlarla işbirliği yapanlardır. İnşallah memleketimizi onlara bırakmayacağız. Hep birlikte el ele vereceğiz. Üç hilalli mübarek bayrağımızı yine iktidar olarak 2023’te burçlara dikeceğiz” dedi.

“2023’te Cumhur İttifakı olarak ülkemizin istiklal ve istikbali üzerinde kurgulanmak istenilen ihanet senaryolarını birlikte boşa çıkaracağız”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını Ayvalık’a getirdiklerini kaydederek, ülkenin bekası için mücadelelerinin sürdüğünü vurguladı.

“Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” kapsamında iki gündür Balıkesir ve ilçelerinde olduklarını hatırlatan Büüyükataman, “Balıkesir’de yaptığımız çalışmalar kapsamında Balıkesir ve ilçelerinde partimizin teşkilatlarını son derece hazırlıklı, hareketli ve dinamik görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Balıkesir, geçmişte olduğu gibi yine milliyetçi harekete sahip çıkacağına delalet edebilecek güzellikleri bize iki gündür yaşatıyor. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için bir kader seçimi haline gelmiş olan 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak ülkemizin istiklal ve istikbali üzerinde kurgulanmak istenilen ihanet senaryolarını birlikte boşa çıkaracağız ve geçen seçimlerde olduğu gibi inşallah ilk turda adeta hiç bir tartışmaya mahal bırakmayacak ölçüde ve netlikte hem Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçecek, hem de Cumhur İttifakı olarak parlamentoda sayısal çoğunluğu sağlayıp, Türkiye’yi hak ettiği noktaya taşımanın gayretin bir kez daha ortaya koyacağız” dedi.

“Gönül seferberliğiyle vatandaşlarımıza dokunmaya gayret sarf ettik”

MHP olarak pandemi nedeniyle iki yıllık ara verdikleri siyasi çalışmalarına aşının yaygınlaşması ve Türkiye’nin adım adım normalleşmeye başlamasına paralel olarak 9 ilde 9 ayrı bölge toplantısı ile yeniden başladıklarını aktaran MHP Genel Sekreteri Büyükataman, “Devamında 81 il teşkilatımızın organizasyonlarıyla bir buçuk ay gibi kısa bir zaman aralığında 81 ilde Adım Adım 2023 ve İl İl Anadolu temalı programlarımızı hayata geçirdik. Allah’a şükürler olsun. İftihar ederek söylüyorum; bu bir buçuk aylık süre içerisinde milletimizle buluşmaya, Türkiye’nin gündemini aziz milletimizle paylaşmaya, problemleri varsa, tavsiyeleri varsa onları bizatihi muhataplarıyla buluşturarak bir gönül seferberliği anlayışı içerisinde vatandaşlarımıza dokunmaya gayret sarf ettik” ifadelerini kullandı.

İsmet Büyükataman, milletin; tüm entrikalara ve sosyal medyalarda yaratılmaya çalışılan kirli algı operasyonlarına rağmen ülkesinin geleceği adına bir kez daha o imrenilecek sağduyu ve ferasetiyle sahip çıkma konusundaki kararlılığını bütün problemlere rağmen bunların üstesinden gelinebileceğine ait inancının yanı sıra Cumhur İttifakı’na olan güvenini bir kez daha görmüş olmanın mutluluğuna şahit olduklarını aktardı.

“Kurgulanan bu ihanet oyunlarını bozmak mecburiyetindeyiz”

Adım Adım 2023 programları kapsamında CHP’nin en çok oy aldığı ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Çünkü Türkiye gerçekten tarihi bir kavşağın eşiğinde. Her yerde ifade ediyorum. Türkiye, tarihin belki de hiçbir döneminde olmadığı ölçüde ciddi bir ihanetle karşı karşıya. Türkiye bir kuşatma ve bir dayatma ile karşı karşıya. Dolayısıyla maruz kaldığımız bu tehdit ve tehlikelerin koçbaşlığını ne yazık ki, Atatürk’ün kurmuş olduğu ve bugün Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP ve beraberinde oluşturdukları adeta gökkuşağı koalisyonu olarak ifade edebileceğimiz o şer ittifakı icra etmenin gayretinde. CHP’yi artık Atatürk’ün mirası olmaktan çok farklı noktalara evrildiğini, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin hangi kirli ve karanlık ilişkiler içerisinde olduğunu, Türkiye’nin geleceğine dair hangi pazarlıkları yaptığını aziz milletimizle paylaşmak ve anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu ülkenin geleceğine dair endişesi olan, siyasi tercihi ne olursa olsun ‘Önce ülkem ve milletim’ diyebilen, ‘Türkiye varsa, var olabiliriz’ idrakı içerisinde bulunan her vatandaşımıza bu ihanet kuşağının gerçek diyetini anlatmak durumundayız. Kurgulanan bu ihanet oyunlarını bozmak mecburiyetindeyiz. Bunun için öncelikle CHP’nin bu seçimlerde birinci olduğu ilçelerden bu çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. İnşallah el birliği içerisinde hem bu ihanet oyunlarını boşa çıkartacağız, hem de yürekten inanıyorum ki, sadece Atatürk’ün kurduğu parti, demokrat, ulusalcı gibi bizim itiraz etmeyeceğimiz kavramları esas alarak CHP’ye sahip çıkan, oy veren vatandaşlarımızı Kılıçdaroğlu CHP’sinin gerçek yüzünü onlarla paylaşarak, onları da Türkiye’nin geleceğine bizlerle birlikte sahip çıkabilecek noktaya, anlatarak ve aydınlatarak birlikte getireceğiz” diye konuştu.

Sancaklı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklendi

Toplantıda konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da Yugoslavya’nın parçalanmasının başlangıcının bu gün Türkiye’ye yönelik yapılanların hemen hemen aynısı olduğunu kaydederek, “Ülkemizin en büyük sorun beka sorunudur. Bizim bu oyunlara gelmemiz gerekir. Bugün Ukrayna’ya bakın. Orada şu anda yaşayan insanların siyasetçi, zengin ya da milyarder olması ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Demek ki bir ülkede vatanın güvenliği yoksa geri kalan her şey fasa fiso. İşte bizim liderimiz Devlet Bahçeli’nin her defasında söylediği beka meselesi bu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, eğer iktidara gelecek olursa ilk iş olarak Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağını söylüyor. Osman Kavala’yı serbest bırakacağını söylüyor. Peki Selahattin Demirtaş kim? Birkaç sene önce eline bir saz verilip, ‘İyi çocuk. İyi adam. Bak eşi de var.’ denilerek neredeyse melek haline getirilen biri. Selahattin Demirtaş’ı hepimiz biliyoruz. PKK’nın temsilcisinin genel başkanı. Bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş, terörist ve haindir. Osman Kavala da dünyada nerede bir operasyon varsa altından çıkan Soros Vakfı’nın Türkiye Başkanıdır. Gezi olaylarında, 15 Temmuz’da var. Bu ülkenin kötülüğü için düzenlenen nerede bir organizasyon varsa bu adi herif orada. Peki bu iki ismi serbest bırakacağını kim söylüyor? Maviz gözlü kahraman Atatürk’ün kurduğu CHP’nin genel başkanı söylüyor. Başka ne diyor? ‘Ben 15 Temmuz’da KHK ile görevden alına bütün herkesi görevlerine geri getireceğim’ diyor. 15 Temmuz akşamında gözaltına alınanların yüzde 90’ı FETÖ’den dolayı alındı. Peki bunu kim diyor? Atatürk’ün kurduğu CHP’nin şu anki genel başkanı söylüyor. Bunlar Atatürk’ün görüşleri mi? CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ne diyor biliyor musunuz? ‘Ben, Mustafa Kemal derim ama Atatürk demem. Bana bunu hiç kimse dedirtemez.’ diyor. Peki, ‘Atatürk’ ne demek? Türk’ün Atası demek. Bunu kim diyor? CHP’nin İstanbul İl Başkanı diyor. CHP’de Sezgin Tanrıkulu var. Geçenlerde bir twit attı. ‘Can dostumu ziyaret ettim. Bütün halklara selamı var’ Can dostum dediği, Selahattin Demirtaş. Bu adam CHP milletvekili ve aynı zamanda Abdullah Öcalan’ın resmi avukatı. Bak şimdi, Atatürk’ün kurduğu partiye bak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın partiye yeni üye olanlara rozetlerini takmasıyla sona erdi.