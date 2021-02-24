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Türkiye, sel felaketi yaşayan Arnavutluk’a yardım eli uzattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ile bir araya geldi.

Politika 24.02.2021, 15:51
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Türkiye, sel felaketi yaşayan Arnavutluk’a yardım eli uzattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ile bir araya geldi.

Günü birlik geldiği Arnavutluk’un ziyareti kapsamında başkent Tiran’da Başbakan Edi Rama ile bir araya gelen Bakan Bekir Pakdemirli, Tarım Bakanı Milva Ekonomi ile de görüştü. Bakan Pakdemirli, sel felaketinden sonra Türkiye’nin Arnavutluk’a göndereceği yardım için Bakan Ekonomi ile bir anlaşmaya imza attı.

Başbakan Edi Rama ve ardından da Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi başbaşa ve heyetlerarası görüşen Bakan Bekir Pakdemirli, görüşmelerin ardından Bakan Ekonomi ile yakın zamanda sel felaketi yaşayan Arnavutluk’a yardım için araç ve ekipman gönderilmesi konusundaki anlaşmayı imzaladı.

Törende Konuşan Bakan Pakdemirli, “İmzalamış olduğumuz anlaşma, özellikle Arnavutluk’ta yaşanan ve bundan sonra yaşanacak olan sel ve diğer felaketlerde kullanılmak üzere araç ve ekipman desteğinden oluşuyor. Gönül isterdi ki, bu destek biz buraya ulaşmadan gelsin, henüz bu araç ve ekipmanlar gümrükte. En yakın zamanda Arnavutluk’a ulaşacak” dedi.

Türkiye’nin Avrupa’da en çok gayri safi milli hasılaya sahip olan bir ülke olduğunu, tarım konusunda Türkiye’nin başarı hikayesinin Arnavutluk’ta tekrar edilmesi için karşılıklı gayret sarf etmek, bilgi alış verişinde bulunmak konularında mutabakata vardıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Üniversiteler arası ve enstitülerimiz arası işbirliğinin bunun önemli bir tarafı olacağına inanıyoruz. Bununla ilgili yakın bir zamanda bu işbirliğini resmiyete dökmek için bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Konularımız tabiatı itibariyle gıda, tarım, hayvancılık, ormancılık, su ve balıkçılık alanlarında hangi konularda karşılıklı fikir alış verişinde bulunabiliriz. Arnavutluk’un buradaki potansiyelini nasıl geliştirebiliriz, bunlarla ilgili Türkiye’den yakın bir zamanda bir ekip, özellikle Arnavutluk’un tarım ve hayvancılığına destek vermek üzere harekete geçecek. Burada felaketlerden sonra inşa edilen TOKİ konutlarının İnşallah bu yaz bitiyor olması son derece sevindirici. Hastanemizin bitiyor olması son derece sevindirici. TİKA da özellikle sel alan bölgelerde hayvancılığa destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ise, Türkiye’nin Arnavutluk’a yaptığı yardımlardan dolayı minnettar olduklarını söyledi.
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