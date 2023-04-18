Türkiye Şampiyonu Sarı, Kozan basını ile iftarda bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından parti rozetini takan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede yerel ve ulusal basın mensupları ile iftarda bir araya geldi.

İftarda sağlık raporu ile girdiği üst kategorisi olan U20 Gençler Güreş Türkiye şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçilen Hatice Nur Sarı’ya ödülü takdim edildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Saadet partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından bugün taktığı parti rozetinin ardından ulusal ve yerel basın mensupları iftarda buluştu. İftara Ak Parti Kozan ilçe başkanı Yusuf Bilgili, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Feke ilçe başkanı İbrahim Gün, Saimbeyli ilçe başkanı Adem Uyanık ve Tufanbeyli ilçe başkanı Kenan Birgin ve basın mensupları katıldı.

Programda Adana ve Kozan’a U20 Gençler Güreş Türkiye şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Hatice Nur Sarı’ya antrenörleri Erol Dağlı ve Tuğba Yılmaz eşliğinde ödülü takdim edilerek Dünya şampiyonasın da derece ile ilçeye dönme sözü alındı.

Programda konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede gençlerin spor dalındaki başarılarına dikkat çekerek uluslararası müsabakalarda dünya şampiyonasının Kozan ve Adana’ya çok yakışacağını kaydetti. Belediye Başkanı Kazım Özgan ardından sporcuya çeyrek altın ile ödülünü takdim ederken Ak Parti ilçe başkanı Yusuf Bilgili maddi destekte bulundu.

Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili konuşmasın da belediye başkanına evine hoş geldin diyerek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahada çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.