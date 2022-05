Türkiye, Romanya, Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın 10’uncusu, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde düzenlendi. Toplantıya Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ülkelerin heyetleri katıldı. Toplantıda, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip stratejik konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgemiz ve dünya genelindeki güvenlik ortamı çok hızlı bir şekilde değişiyor. 2022 yılı NATO tarihinde üç zirvenin yapıldığı tek yıldır. Bu bile içinde bulunduğumuz stratejik konumların önemini gösteriyor. Böyle bir ortamda bu tür iş birlikleri ve istişare mekanizmasını devam ettirmek son derece önemli. Elbette bunun arkasında bu üç dost ve NATO müttefiki ülkenin ortaya koyduğu iş birliği ve dayanışma iradesi var. Bugün ilk olarak Ukrayna’daki savaşı ele aldık. Gelişmeleri ve NATO’ya yansımalarını birlikte değerlendirdik. Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına verdiğimiz ortak desteği yineledik. Türkiye olarak akan kanın durması ve insani krizin sona ermesi için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. İkinci oturumda NATO’nun yeni stratejik konseptini ve ittifakın geleceğine dair hususları ele aldık. Gelecek ay Madrid’de düzenlenecek NATO zirvesinde liderler stratejik konsept dahil, önemli kararlar alacak. Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarımla zirveye yönelik beklentilerimizi ve önceliklerimizi konuştuk. Stratejik konsept sadece bugünü dikkate almaz. İttifakın geleceğine yön veren, vizyoner şekilde olmalı. Bugün müzakerelerde gelinen aşamayı birlikte değerlendirdik" şeklinde konuştu.

Terörizmin NATO ve müttefiklere yönelik en önemli asimetrik tehdit olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Terörün her yönüyle mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almaktadır. Bu konudaki hassasiyetimizi müttefiklerimizle paylaştık. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurusunda da bu kararlılığımızı ortaya koyduk. Bu konudaki mesajlarımızı net bir şekilde ilettik. İki ülkenin de terör örgütleriyle mücadelede adımlar atması gerekmektedir. Toplantımızın son oturumunda üçlü iş birliği sürecimizin gelişimi ve büyümesi için neler yapabileceğimizi ele aldık. Her iki dostumla ayrı ayrı yaptığımız görüşmelerde ikili konuları ele aldık. Özellikle ekonomik iş birliğimizin daha da güçlenmesini görmekten memnuniyet duyduk. Her ülkeyle de iç ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı. Önümüzdeki süreçte yeni hedefler koymamız gerektiğini görmüş olduk. İlişkilerimizi her iki ülkeyle de stratejik ortaklık düzeyine çıkarmak istiyoruz. Bu hususta çalışacağız ve her sene hükümetler arası zirve gerçekleştireceğiz. Zirvemizi İstanbul’da ağırlamaktan gurur duydum. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.