Son Dakika
Uzmandan uyarı: “Kronik rahatsızlığı olanlar, astım ve KOAH hastaları tozlu havalarda dışarı çıkmasınlar”
MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının onuncusu İstanbul’da yapılacak
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının onuncusu yarın İstanbul’da yapılacak.
Politika 26.05.2022, 10:12
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısının onuncusu yarın İstanbul’da yapılacak.
Bakan Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak üçlü toplantıda, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alınacak, güncel bölgesel gelişmeler istişare edilecek.
Çavuşoğlu’nun Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.