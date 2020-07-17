Türkiye Priştine Büyükelçisi Sakar’dan Kosova Sağlık Bakanı Zemaj’a ziyaret

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj’ı makamında ziyaret etti. Kosova Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada Zemaj’ın korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’nin Kosova’ya verdiği katkılardan dolayı Büyükelçi Sakar’a teşekkür ettiği aktarıldı. Bakan Zemaj, yaptığı açıklamada Kosova’nın Covid-19 ile mücadelede önemli yollar kat ettiğini dile getirdi. Zemaj, bu kazanımlara stratejik ortaklarla yapılan işbirliğinin, tecrübe paylaşımının ve karşılıklı yardımlaşmanın büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Sakar, ise yaptığı açıklamada Covid-19 salgının tüm ülkeleri etkilediğini belirterek, halklar arasındaki dayanışma ve işbirliğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Sakar, hükümetin aldığı önlemler ve sağlık uzmanlarının verdiği tavsiyelerin vatandaşlar tarafından uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Türkiye, Kosova’nın korona virüs salgını ile mücadelesine destek olan ilk ülke konumunda bulunuyor. Türkiye, gönderdiği yardım uçağı ile Kosova’ya maske, koruyucu elbise, test kiti ve benzeri tıbbi ekipmanları yollamıştı.