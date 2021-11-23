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Türkiye'nin erken seçim tarihi!

Erken seçim tartışmaları sürerken hemen her gün siyasilerden farklı bir açıklama geliyor. İşte Türkiye'nin çok partili siyaset hayatındaki erken seçim geçmişi...

Politika 23.11.2021, 13:07
Türkiye'nin erken seçim tarihi!

Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin isteğiyle seçimler bir yıl öne, 27 Ekim 1957’ye alındı.

1957 Seçimleri: Oy verilirken sonuçları radyodan ilan edilen usulsüz bir seçim | soL haber

27 Ekim 1957 - Toplam: 610 sandalye

DP: 424 sandalye, %47,9
CHP: 178 sandalye, %41,1
CMP: 4 sandalye, %7,1
HP: 4 sandalye, %3,8

7 Eylül 1987’de siyasi yasakların kaldırılmasıyla ilgili referandumda “Hayır”ı savunan Başbakan Turgut Özal, sandıktan “Evet” çıkınca erken seçim kararı aldı.

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29 Kasım 1987 - Toplam: 450 sandalye

ANAP: 292 sandalye, %36,3
SHP: 99 sandalye, %24,7
DYP: 59 sandalye, %19,1
DSP: 0 sandalye, %8,5

15-16 Haziran 1991’de yapılan ANAP genel kongresinde genel başkanlığa seçilen Mesut Yılmaz, ANAP'ın iktidar partisi olması nedeniyle, Yıldırım Akbulut’un istifası üzerine başbakanlık görevine getirildi. Yeni ANAP yönetimi 1992 Kasım'ında yapılacak olan genel seçimleri daha erken bir tarihte yapılması kararı aldı.

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20 Ekim 1991 - Toplam: 450 sandalye

DYP: 178 sandalye, %27
ANAP: 115 sandalye, %24
SHP: 88 sandalye, %20,8
RP: 62 sandalye, %16,9
DSP: 7 sandalye, %10,7

Tansu Çiller başbakanlığında 5 Ekim 1995'te kurulan DYP azınlık hükümeti 15 Ekim’de TBMM'de yapılan oylamada güvenoyu alamadı. Başarısız güven oylamasının ardından, 16 Ekim'de bir araya gelen Çiller ve Baykal erken seçime gidilmesi koşuluyla DYP-CHP hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

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24 Aralık 1995 - Toplam: 550 sandalye

RP: 158 sandalye, %21,4
DYP: 135 sandalye, %19,7
ANAP: 132 sandalye, %19,2
DSP: 76 sandalye, %14,6
CHP: 49 sandalye, %10,7

30 Haziran'da Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve DYP’den ayrılanların kurduğu Demokratik Toplum Partisi (DTP) Hüsamettin Cindoruk'la birlikte CHP’nin dışarıdan desteğiyle ANASOL-D Hükümeti'ni kurdu. Mesut Yılmaz ile Deniz Baykal arasında varılan mutabakatla, Aralık 2000'de yapılması gereken milletvekilliği seçiminin yerel seçimlerle birleştirilerek 18 Nisan 1999 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Karaoğlan&#39;ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti

18 Nisan 1999 - Toplam: 550 sandalye

DSP: 136 sandalye, %22,2
MHP: 129 sandalye, %18
FP: 111 sandalye, %15,4
ANAP: 86 sandalye, %13,2
DYP: 85 sandalye, %12

Öcalan’ın yakalanmasının ardından sandıktan birinci parti olarak çıkan DSP, ANAP ve MHP’yle koalisyon kurdu. 3 yıl görevde kalan bu hükümetin iktidarında Türkiye’de büyük Marmara depremi, ekonomik kriz, anayasa kitapçığı fırlatma krizi ve Ecevit’in sağlık sorunları yaşaması gibi birçok gelişme yaşandı.

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Bu gelişmeler sırasında koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Temmuz 2002 günü yaptığı açıklamada 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılmasını istedi.

3 Kasım 2002 - Toplam: 550 sandalye

AKP: 365 sandalye, %34,3
CHP: 177 sandalye, %19,4
Bağımsızlar: 8 sandalye, %1

AK Parti&#39;nin 19 yılı

Görev süresi dolan Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yerine 11. cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine Anayasa'nın 101. maddesi gereğince seçimlerin 22 Temmuz 2007 günü yapılması karara bağlandı.

Sandalye sayısı: 550

AKP: 341 sandalye, %46,58

CHP: 112 sandalye, %20,88

MHP: 71 sandalye, %14,27

2015: Yenilenen seçimler ve bir ilk

7 Haziran seçiminde, 2002'den bu yana ilk defa bir parti tek başına iktidar olamadı. AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu, koalisyon senaryoları için CHP, MHP ve HDP liderleriyle görüşme yaptıktan sonra, AKP – CHP koalisyonu için "istikşafi" ön görüşmelere başlandı. Son olarak, 13 Ağustos'ta AK Parti-CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin bir sonuca ulaşmadığının duyurulmasıyla, Başbakan Davutoğlu erken seçimi tek ihtimal olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanının, anayasanın 116. maddesi uyarınca, yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması halinde seçimleri yenileme kararı alma hakkı  uyarınca Erdoğan, 24 Ağustos 2015'te bu süre dolduğunda seçim kararı almayı planladığını açıkladı. YSK da, seçim kararı alınması hâlinde yasadaki 90 günlük süreyi 30 gün kısaltma yetkisinin bulunduğuna karar vererek, karar alınması durumunda seçimlerin 1 Kasım'da yapılmasının mümkün olduğunu duyurdu. Erdoğan, 24 Ağustos 2015'te anayasa gereği, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ı kabul etti ve seçimin yenilenmesi kararını aldı. Karar aynı gün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. YSK seçim tarihini 1 Kasım 2015 olarak açıkladı.

Türkiye 1 kaısm 2015 seçimine Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki, seçim hükümetiyle girdi. Seçim hükümetinde AKP ve HDP’lirle bağımsız isimler yer aldı. MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, Devlet Bahçeli’nin ret kararına rağmen başbakan yardımcılığı teklifini kabul ederek MHP’den istifa etti. Bu süreçte ülke gündemine yaşanan terör olayları damgasını vurdu. 7 Haziran’da yüzde 40,87 ile 258 sandalyede kalan AKP oy oranını yüzde 49,50’ye çıkararak yeniden tek başına iktidar oldu.

CHP oy oranını yüzde 0,37 artırarak yüzde 25,32’yle iki sandalye daha kazanırken, MHP ve HDP oy kaybetti. 7 Haziran’da yüzde 16,29 ile TBMM’ye 80 vekil sokan MHP’nin oy oranı %11,90’da kalınca sandalye sayısı yarı yarıya düştü. 7 Haziran’da yüzde 13,12 ile 80 sandalye kazanan HDP, yüzde 10,76 oranında oy aldı ve 59 milletvekilinde kaldı. 

Sandalye sayısı: 550

AKP: 317 sandalye, %49,50 (7 Haziran 2015 – 258 sandalye, %40,87)

CHP: 134 sandalye, %25,32 (7 Haziran 2015 – 132 sandalye, %24,95)

MHP: 40 sandalye, %11,90 (7 Haziran 2015 – 80 sandalye, %16,29)

HDP: 59 sandalye, %10,76 (7 Haziran 2015 – 80 sandalye, %13,12)

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