Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin kişiye hizmet verecek

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülke içinde ve dışında başarılara imza atan üniversitemizi yakından takip ediyoruz. İlim ve irfan davamızı dünya çapında temsil etmek Üniversite medeniyettir ifadesini hayata geçirmek için samimiyetle çalışan rektörümüzü ve hocamızı tebrik ediyorum.

Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binasının ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bünyesinde bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz.

İstanbul'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye çevirmek için çalışıyoruz.

Kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneyle buluşturduk. Kitap sayısını da 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık.