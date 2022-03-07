Türkiye, MIKTA Dönem Başkanlığını Avustralya’dan devraldı

Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla bugün Avustralya ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen MIKTA 20. Dışişleri Bakanları toplantısında, MIKTA Dönem Başkanlığını Avustralya’dan devraldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, MIKTA 20. Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Türkiye’nin MIKTA dönem başkanlığını üstlenmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla bugün Avustralya ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen MIKTA 20. Dışişleri Bakanları toplantısında, MIKTA Dönem Başkanlığını Avustralya’dan devraldığı bilgisi verildi.

MIKTA’nın G20 üyeleri Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya Dışişleri Bakanları arasında 2013 yılında bir istişare ve eşgüdüm mekanizması olarak tesis edildiği hatırlatılan açıklamada, küresel barış ve istikrara yapıcı katkılarda bulunmayı ve üyeler arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlandığı da anımsatıldı.

Bugün düzenlenen toplantıda, Avustralya Dönem Başkanlığında son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen ortak faaliyetlerin, Ukrayna’daki durum ve Türkiye’nin Dönem Başkanlığında yürütülecek çalışmaların ele alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin ilki 2017 yılında olmak üzere, ikinci kez üstlenmekte olduğu MIKTA Dönem Başkanlığı önceliklerini “küresel sağlık”, “etkin göç yönetimi” ve “gıda güvenliği” olarak belirlemiş olup, yıl boyunca küresel gündemin üst sıralarında yer alan bu öncelikler ile MIKTA’nın daimi iş birliği alanları çerçevesinde ortak çalışmaların yürütülmesine öncülük edeceği ifade edildi.