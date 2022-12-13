Türkiye Markaları İstanbul’da buluşacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 16-17 Aralık’ta İstanbul’da “Türkiye Ulus Markalama Forumu” düzenlenecek.

TİM Gösteri Merkezinde “Türkiye’nin Gerçek Renkleriyle Tanışın” temasıyla gerçekleştirilecek forumda, Türkiye markası, uluslararası alandaki markalama faaliyetleri, ülke örnekleri ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 16-17 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da “Türkiye Ulus Markalama Forumu” (Türkiye Nation Branding Forum) düzenlenecek.

“Türkiye’nin Gerçek Renkleriyle Tanışın” temasıyla TİM Maslak Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek forum dünyanın dört bir yanından uzman isimleri bir araya getirecek.

İki gün sürecek ve kamu ve özel sektör temsilcileri ile medya profesyonellerinden 44 konuşmacının yer alacağı forumun açılışı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılacak.

Çok sayıda yerli ve yabancı katılımcıyı Türkiye’nin marka şehri İstanbul’da ağırlayacak forumda; dünyada ulus markalama alanındaki gelişmeler, endeksler, ülke örnekleri gözden geçirilecek. Forumda ayrıca; Türkiye markası, tarihten bugüne gelen ulus markalama stratejisi, Türk dizileri, Türk mutfağı, marka şehirler, yumuşak güç unsurları ile uluslararası alandaki markalama faaliyetleri uzmanlar tarafından tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Uluslararası ölçekte düzenlenen ve Türkiye’de bir ilk niteliğindeki forum; farklı ülkelerden ulus markalama koordinatörleri, ulus marka endekslerini yönlendiren kuruluşlardan üst düzey yetkililer ve EXPO temsilcilerini de bir araya getirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Anadolu Ajansı, UNESCO, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan üst düzey temsilciler gerçekleştirecekleri sunumlarla, Türkiye’nin markalama stratejilerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Forumun ilk gününde; “Dünyada Ulus Markalamada Trendler, Değişim ve Dönüşümler”, “Değişen Dünyada Yer Markalama: Şehirlerin Hikayesi”, “Ulus Markalama ve Gastrodiplomasi” panelleri düzenlenecek. Forumun ikinci gününde ise; “Dünyada Ulus Markalama: Tecrübe Paylaşımları”, “Kamu Diplomasisi ve Ulus Markalama Stratejisi”, “Yayın, Yapım ve Kültür İhracatında Ulus Markalama”, “Ulus Markalamanın Global Ölçeğe Taşınması: Uluslararası Fuarlar”, “Türk Mutfağı Marka Elçileri” başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Forumda ayrıca, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz “Ulus Markalamada Medyanın Rolü: AA Markası”, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak “Türkiye Markası İçin Ticari Diplomasi Atılımları”, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kala “Türkiye Tarihinde Markalama: Damgadan Markaya”, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve CEO’su Bilal Ekşi “Türkiye’nin En Değerli Markası Türk Hava Yolları’nın Marka Stratejileri: Hayal Edince”, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar “İnsani Yardımlarda Marka: Türkiye Deneyimi”, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Vekili Dr. Şule Ürün “Ulus Markalamada Kültürel Miras: Türkiye Deneyimi” başlıklı sunumlarla Türkiye markasını anlatacak.

Forumda Türk mutfağının usta şefleri, ünlü dizi oyuncuları ve yapımcıların katılacağı panellerin yanı sıra TRT sanatçılarının Türk müziği dinletileri ve Anadolu Ateşi dans gösterisi etkinlikleri de yapılacak.

Etkinlik alanında ayrıca İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Eyüp Sabri Tuncer, Türk kahvesi ve Türk lokumu standları, Türkiye markası konseptiyle katılımcılarla buluşacak.

Ulus markalamada dünya uygulamalarına ilişkin bir uluslararası fikir platformu niteliği taşıması yanında paydaşları bir araya getirecek olan forum, Türkiye markasını her ayrıntısıyla yansıtacak bir atmosferde gerçekleşecek. Forumun, ulus markalamada bütünlüklü bir strateji oluşturulmasında bir ilk adım olması amaçlanıyor.