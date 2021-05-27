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Türkiye, Kosova ekonomisini desteklemeye devam edecek

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Maliye, Çalışma ve Transfer Bakanı Hekuran Murati ile görüşmesinde, Türkiye’nin Kosova ekonomisini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Politika 27.05.2021, 17:25
Türkiye, Kosova ekonomisini desteklemeye devam edecek

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Maliye, Çalışma ve Transfer Bakanı Hekuran Murati ile görüşmesinde, Türkiye’nin Kosova ekonomisini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Maliye, Çalışma ve Transfer Bakanı Hekuran Murati ile görüştü. Kosova Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Murati ile Büyükelçi Sakar’ın, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Görüşmede Bakan Murati, Maliye, Çalışma ve Transfer Bakanlığı’nın, Kurti Hükümeti Programı’ndan doğan öncelikleri, ülkedeki makro-mali durum, Covid-19 sonucu ağırlaşan ekonomik durumun üstesinden gelinmesi için atılacak adımlar hakkında Büyükelçi Sakar’a bilgi verdi.

Görüşmede, Kosova’daki istihdam ile ekonomik kalkınmayı sağlayan etmenlerden özel sektörün güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Büyükelçi Sakar ise Türkiye’nin Kosova’ya yönelik ekonomik desteğinin devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin Kosova’daki doğrudan yatırımlarının artması ve ülkenin ekonomik bakımdan iyileşmesi için destek verileceğini belirten Sakar, Türkiye’nin iki ülke arasındaki ekonomik ve dostane ilişkileri derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.
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