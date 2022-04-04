Türkiye Kiev Büyükelçiliği: “Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez”

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, Bucha’da yaşanan sivil ölümler hakkında açıklama yaparak, “Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez” dedi.

Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Bucha’daki vahşetin ardından açıklama yapan Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, "Kiev yakınlarındaki Bucha ve Irpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir. Dost Ukrayna halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" dedi.