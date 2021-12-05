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Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki ili ülke h
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki ili ülke heyetleri arasında 6 Aralık’ta Doha’da gerçekleştirilecek.
Politika 05.12.2021, 14:37
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı’nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki ili ülke heyetleri arasında 6 Aralık’ta Doha’da gerçekleştirilecek.